Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.11.2021 10:07
Рубрика: Легковые авто

Как правильно пользоваться печкой в автомобиле

Текст: Майя Бирюкова
Казалось бы, что сложного - включить печку в автомобиле в холодную погоду. Однако даже интуитивно понятная отопительная система при неправильном обращении может превратиться в разрушительное средство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прежде всего эта проблема касается машин, у которых нет автоматики, регулирующей температуру и управляющей заслонками. Зимой первая задача, которую решает печка после включения двигателя - это борьба с наледью на стеклах. Современные автомобили оборудованы отдельной кнопкой, которая правильно распределяет воздушные потоки.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Что делать с автомобилями, блокирующими проезды во дворах

Вентилятор в этом случае включается на максимум, а воздух поступает в верхние дефлекторы, расположенные у основания лобового стекла, пишет aif.ru. Если автоматики нет - следует сделать именно так. Стоит помочь системе и опустить вниз противосолнечные козырьки, тогда нагрев стекла будет идти равномерно.

Если печка будет работать без оттока тепла в салон, то теплый воздух из вентиляторов может повредить материалы обивки, резкий перепад температур губительно сказывается на пластике. То же самое и с лобовым стеклом. Если резко обдать его горячей струей воздуха, то между температурой верхней части стекла и его основания будет разница в 20-30 градусов. От этого стекло начнет коробить, все мелкие трещины и сколы активизируются и "поползут". При вибрациях процесс усилится, долговечность такого стекла будет под большим вопросом.

Следующий шаг после размораживания наледи - это сушка ковриков и обогрев низа салона. Это можно делать уже после начала движения автомобиля. После нескольких плавных разгонов поток теплого воздуха следует направить в ноги.

На ковриках в холодную погоду всегда скапливается влага. Обдув помогает ей быстро испариться и защитить салон от запотевания. После того, как низ автомобиля прогрелся, направление потока вновь стоит сменить. Правильно будет распределить его не только на ноги, но и на стекло, чтобы защитить его от обмораживания на высоких скоростях. Если автомобиль оборудован кондиционером - в этот момент его лучше включить.

Фото: Пресс-служба J.D.Power.
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили

Важно знать, что кондиционер запустится только тогда, когда температура поступающего в него воздуха будет выше нуля. В холод он просто не включится, даже если кнопка А/С будет нажата. Электроника деактивирует муфту, чтобы не повредить компрессор.

Задача кондиционера зимой - просушить воздух в салоне. Во время снегопада влажность сильно повышается. "Надышать" могут и пассажиры, севшие в салон в сырой одежде и промокшей обуви.

Кондиционер нужно включать зимой не только ради этого. Любая техника должна регулярно работать. Если его не запускать в течение нескольких месяцев, то начнутся необратимые изменения. Рассохнутся резиновые уплотнители, потрескаются патрубки, а хладагент начнет улетучиваться. В холодную погоду кондиционер нужно включать регулярно, чтобы циркулировала смазка и чтобы не закисла прижимная пластина муфты.