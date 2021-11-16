Как правильно пользоваться печкой в автомобиле

Казалось бы, что сложного - включить печку в автомобиле в холодную погоду. Однако даже интуитивно понятная отопительная система при неправильном обращении может превратиться в разрушительное средство.

Прежде всего эта проблема касается машин, у которых нет автоматики, регулирующей температуру и управляющей заслонками. Зимой первая задача, которую решает печка после включения двигателя - это борьба с наледью на стеклах. Современные автомобили оборудованы отдельной кнопкой, которая правильно распределяет воздушные потоки.

Вентилятор в этом случае включается на максимум, а воздух поступает в верхние дефлекторы, расположенные у основания лобового стекла, пишет aif.ru. Если автоматики нет - следует сделать именно так. Стоит помочь системе и опустить вниз противосолнечные козырьки, тогда нагрев стекла будет идти равномерно.

Если печка будет работать без оттока тепла в салон, то теплый воздух из вентиляторов может повредить материалы обивки, резкий перепад температур губительно сказывается на пластике. То же самое и с лобовым стеклом. Если резко обдать его горячей струей воздуха, то между температурой верхней части стекла и его основания будет разница в 20-30 градусов. От этого стекло начнет коробить, все мелкие трещины и сколы активизируются и "поползут". При вибрациях процесс усилится, долговечность такого стекла будет под большим вопросом.

Следующий шаг после размораживания наледи - это сушка ковриков и обогрев низа салона. Это можно делать уже после начала движения автомобиля. После нескольких плавных разгонов поток теплого воздуха следует направить в ноги.

На ковриках в холодную погоду всегда скапливается влага. Обдув помогает ей быстро испариться и защитить салон от запотевания. После того, как низ автомобиля прогрелся, направление потока вновь стоит сменить. Правильно будет распределить его не только на ноги, но и на стекло, чтобы защитить его от обмораживания на высоких скоростях. Если автомобиль оборудован кондиционером - в этот момент его лучше включить.

Важно знать, что кондиционер запустится только тогда, когда температура поступающего в него воздуха будет выше нуля. В холод он просто не включится, даже если кнопка А/С будет нажата. Электроника деактивирует муфту, чтобы не повредить компрессор.

Задача кондиционера зимой - просушить воздух в салоне. Во время снегопада влажность сильно повышается. "Надышать" могут и пассажиры, севшие в салон в сырой одежде и промокшей обуви.

Кондиционер нужно включать зимой не только ради этого. Любая техника должна регулярно работать. Если его не запускать в течение нескольких месяцев, то начнутся необратимые изменения. Рассохнутся резиновые уплотнители, потрескаются патрубки, а хладагент начнет улетучиваться. В холодную погоду кондиционер нужно включать регулярно, чтобы циркулировала смазка и чтобы не закисла прижимная пластина муфты.