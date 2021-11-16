Кому для водительской медсправки придется сдавать мочу и кровь с 1 марта

В обязательном порядке сдавать кровь и мочу на анализ для получения водительской медсправки придется с 1 марта. Но только тем водителям, которые собираются вернуть права после лишения за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от медицинского освидетельствования.

Также это потребуется и водителям, у которых выражены признаки соответствующего заболевания. По анализам будет устанавливаться наличие психоактивных веществ, а также регулярное употребление алкоголя. Проект приказа минздрава проходит до 25 ноября антикоррупционную экспертизу.

В этот же день закончится и его обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. После этого у ведомства останется месяц на то, чтобы его утвердить в минюсте. Иначе с 1 января вступит в силу старый отложенный приказ. Напомним, в нем предполагалось, что все водители для получения медсправки, без которой нельзя получить права, должны были сдавать на анализы мочу и кровь. Мочу планировалось брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку.

Если человек каждый день выпивает, то анализ это покажет. Накануне вступления в силу приказа в медкомиссии выстроились огромные очереди. Ведь анализы эти стоят дорого и делаются не один день. Справка становилась золотой, и, чтобы ее получить, требовалось потратить на эту процедуру неделю. За день до начала действия спорного приказа срок его вступления в силу был перенесен. А затем переносился еще несколько раз. Последняя отсрочка - до 1 января 2022 года.

Новая редакция приказа предполагает и новую отсрочку - до 1 марта 2022 года. С этой даты требования по обязательной для получения прав сдаче анализов крови и мочи будут предъявляться только при выявлении психиатром-наркологом признаков заболевания из числа тех, что противопоказаны при управлении автомобилем. А также тем водителям, которые были лишены прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования либо имеют судимость за повторное нетрезвое вождение. Или за совершение ДТП, в котором погибли или получили тяжкие ранения люди, если авария совершена в состоянии опьянения.

Признаки заболевания соответствуют признакам состояния опьянения: неустойчивость позы, покраснение лица, дрожание рук, несвязная речь, а также неадекватное поведение. То есть чтобы водителя направили на сдачу анализов, он должен прийти к наркологу либо в нетрезвом виде, либо с похмелья.

Также в новом приказе не фигурирует больше CDT-тест. Каждая клиника сама определяет, какие исследования проводить для этих целей. Всем наркологическим клиникам закупать дорогое оборудование не потребуется.

Выявление психоактивных веществ в моче или регулярной алкогольной нагрузки в крови - это не противопоказание к управлению автомобилем. Если анализы дали положительный результат, то водителя направят на дополнительное обследование, чтобы установить наличие или отсутствие расстройств, при которых нельзя управлять транспортом.

Но все эти сложности не коснутся водителей, которые не ездят за рулем в нетрезвом виде. Главное, чтобы документ успели утвердить до 1 января. А пока над водителями еще висит угроза того, что справку им придется получать только после анализов безо всяких на то причин.