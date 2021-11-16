Крис Коламбус рассказал о трехчасовой версии первого "Гарри Поттера"

Режиссер Крис Коламбус поведал, что у его фильма "Гарри Поттер и философский камень" изначально был куда больший хронометраж, который потом пришлось сократить. Он рассказал об этом в интервью изданию The Wrap, приуроченному к 20-летнему юбилею картины.

По словам Коламбуса, изначальный фильм был трехчасовым. Его даже успели показать на одном предварительном показе в Чикаго.

- Родители потом сказали, что он слишком длинный, дети сказали, что он слишком короткий, - вспоминает режиссер.

В конечном итоге хронометраж "Философского камня" сократили до 2,5 часов. Из оригинального фильма пришлось вырезать сцены с полтергейстом Пивзом - озорным привидением, которое обитает в школе Хогвартс и портит жизнь ученикам и преподавателям. К слову, Пивза не стали вставлять и в последующие фильмы о Гарри Поттере, которые снимали уже другие режиссеры.

- Мы должны вернуть Пивза, который был вырезан из сюжета! - заявляет Коламбус, надеясь, что первоначальная версия фильма когда-нибудь будет показана зрителям.

Среди прочего выяснилось, каким образом удалось уговорить именитых британских актеров принять участие в работе над фильмом. Ричарда Харриса (Альбус Дамблдор в первых двух фильмах) попросила его внучка. К Мэгги Смит (Миневра МакГонакгалл) Коламбус наведался прямо в театр, где она исполняла главную роль в постановке "Леди в фургоне". Выпив шампанского в гримерке, актриса приняла приглашение сыграть в фильме. Алана Рикмана (Северус Снегг) не удалось убедить сразу - он дал свое согласие на роль только после беседы с Джоан Роулинг, автором первоисточника. Когда писательница по секрету сообщила ему, что его персонаж не будет столь однозначным, Рикман ответил утвердительно. Коламбус вспоминает, что актер не хотел играть злодея.

Крис Коламбус - американский режиссер, снимавший два первых фильма о мальчике-волшебнике - "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната". Также известен своими работами над культовыми новогодними фильмами "Один дома" и "Один дома 2". Среди других проектов - "Мачеха", "Миссис Даутфайр", "Девять месяцев", "Перси Джексон и Похититель молний".