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16.11.2021 20:31
Рубрика: Власть

Минобороны доказало на видео, что фрагменты спутника не угрожают МКС

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник Минобороны РФ обнародовало результаты моделирования космической обстановки после испытания противоракетной системы, с помощью которой наши военные уничтожили на орбите старый советский спутник. Весь процесс моделирования они сняли на видео.

Эти кадры сопровождались следующим сообщением: "Специалистами Минобороны России с использованием программного комплекса визуализации обстановки в космическом пространстве на основе реальных данных проведено моделирование движения сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов с действующими космическими аппаратами и международной космической станции".

Фото: Сергей Куксин
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В военном ведомстве обратили внимание на следующий факт. На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, Международная космическая станция находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров. "Заявления о якобы существовавших "рисках" для МКС не соответствуют действительности", - сделали вывод в Минобороны России.

О том же ранее сказал журналистам глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подтвердил, что Россия провела успешные испытания системы, которая, по выражению Шойгу, "ювелирно поразила старый спутник". Министр уверен, что никакой угрозы для космической деятельности фрагменты, образовавшиеся в результате разрушения спутника, не представляют.

Напомним, что 16 ноября российское военное ведомство сообщило, что в минувший понедельник наши военные успешно провели испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Этот пуск засекли в США, и госдеп совместно с Пентагоном тут же обвинил нашу страну в создании угрозы для экипажа МКС. Ее, по версии американцев, представляет космический мусор из обломков сбитого спутника.

Фото: Минобороны РФ
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В ответ наши военные парировали: "США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности". Еще в Минобороны РФ напомнили, что подобные испытания в космическом пространстве уже проводили сами Соединенные Штаты, а также КНР и Индия.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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