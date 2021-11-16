В Минобороны РФ подтвердили, что сбили в космосе советский спутник

Россия провела успешное испытание противоспутниковой системы, в ходе которой был поражен недействующий советский аппарат, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По словам министра, "она ювелирно поразила старый спутник".

Ранее американская сторона заявила, что российские военные сбили в космосе советский спутник. В Минобороны уточнили, что им оказался недействующий космический аппарат "Целина-Д", который находился на орбите с 1982 года.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

В Минобороны РФ также напомнили, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводили Соединенные Штаты, Китай и Индия.