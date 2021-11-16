Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю

Проверять QR-коды у авиапассажиров в России могут начать уже с февраля 2022 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса Кирилл Богданов на площадке форума "Транспорт России".

"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров", - передает слова Богданова РИА Новости.

В Минтрансе исходят из того, что закон о введении QR-кодов на транспорте будет принят до конца ткущего года. При этом Богданов уточнил, что требования о QR-кодах для пассажиров распространится не только на российские авиакомпании, но и на летающих в Россию зарубежных перевозчиков.

Напомним, правительство РФ в конце прошлой недели внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В одном из документов речь идет о междугородных и международных перевозках железнодорожным и авиатранспортом. Начиная с даты, которая будет установлена отдельно, пассажиры должны будут предъявлять QR-код о прививке, медотвод от вакцинации или подтверждение о перенесенном коронавирусе.