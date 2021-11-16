Минздрав разрешил Pfizer провести в РФ исследование лекарства от COVID-19

Минздрав выдал разрешение американской фармацевтической компании Pfizer на проведение в России клинических испытаний нового антивирусного препарата для лечения COVID-19. Сведения об этом содержатся в государственном реестре разрешений на проведение клинических исследований. Дата начала исследований - 12 ноября, его окончание запланировано на 14 марта 2023 года.

Ранее "Ведомости" сообщили, что речь идет о препарате Paxlovid - ингибитор протеазы плюс ритонавир. Он разработан как для профилактики коронавируса, так и для непосредственно лечения пациентов с COVID-19. Испытания нового препарата Pfizer проводит на глобальном уровне. Планируется, что в России в исследованиях примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с больными коронавирусом. Всего привлекут 90 человек из Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городах.

На прошлой неделе глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российский противовирусный препарат для лечения COVID-19 "МИР-19" завершает вторую фазу клинических исследований. Это ингаляционное лекарство, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Благодаря действию на участок генома COVID-19, ответственный за репликацию, препарат мешает ему размножаться. Побочных эффектов от применения препарата не выявлено.