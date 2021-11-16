Мишустин: Портал госуслуг должен стать очень простым и удобным для граждан

Новые сервисы предоставления госуслуг должны быть простыми и удобными для граждан, особенно старшего поколения, и перед внедрением их нужно проверять на своих же родных и близких. Такой совет премьер-министр Михаил Мишустин дал президенту ПАО "Ростелеком" Михаилу Осеевскому.

Цифровая трансформация - одна из национальных целей развития, определенных президентом страны. Практически вся деятельность "Ростелекома", подчеркнул глава правительства, направлена на ее реализацию. В этом году, например, компания обновила портал государственных услуг, активно участвует в создании технологической платформы социального казначейства.

"Госуслуги" стали основным каналом взаимодействия граждан с государством, считает Михаил Осеевский. За последний год, привел он данные, почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал, а 15 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд - 20 миллионов посещений.

"Мы ставим довольно серьезные задачи на следующий год - завершить перевод всех значимых услуг, а их более 220, в электронный режим, - рассказал глава "Ростелекома" о ближайших планах. - Сегодня мы приблизились к цифре 80%, в следующем году завершим". В дальнейшем госуслуги должны стать проактивными: граждане будут получать уведомления, если у них подступает срок замены паспорта или водительских прав.

Перед компанией также стоит задача по переводу всех социальных трансфертов в современный вид. Проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая охватит все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования. В следующем году пилотный проект будет запущен в четырех регионах. "Например, граждане, у которых будет подходить срок выхода на пенсию, будут получать уведомление и сразу же расчет о том, какая пенсия в соответствии с законодательством положена. Все остальные социальные трансферты, выплаты тоже будут понятны, и граждане предварительно смогут с ними ознакомиться", - объяснил Осеевский.

Михаил Мишустин обратил внимание на важность импортозамещения при разработке такой крупной цифровой платформы. "Мы должны строить ее исходя из возможностей наших производителей. Это и электроника, и программное обеспечение, и многие другие элементы, из которых складывается цифровая платформа", - заявил он.

Главное - новые сервисы, которые разрабатываются для людей, должны быть им интуитивно понятны. Особенно, если речь идет о старшем поколении, которое, в отличие от молодежи, не совсем привыкло работать в современной экосистеме. "Портал государственных услуг в этом плане должен быть очень простым", - заметил премьер. Это означает в первую очередь понятный интерфейс для людей старшего поколения, когда они могли бы делать все просто и удобно.

Для этого такие сервисы необходимо тестировать именно на людях старшего поколения, считает Мишустин, в том числе на своих родных и близких. "Я как-то говорил, что, когда мы вводили определенное количество сложных технологических процедур для людей, я их тестировал, например, на своей маме", - сказал председатель правительства.

"Моя теща - очень продвинутый пользователей государственных услуг", - рассказал глава "Ростелекома".