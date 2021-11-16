Постановление правительства Мурманской области от 15 ноября 2021 года № 842-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 15.11.2021 № 31 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 08.11.2021 № 815-ПП), изменение, изложив абзац пятый подпункта 15 пункта 3.3 в редакции:

"Требования абзацев третьего и четвертого настоящего подпункта не распространяются на расположенные в помещениях торгово-развлекательных и торговых центров продуктовые гипермаркеты (супермаркеты), а также объекты торговли, реализующие специализированный ассортимент товаров для детей и (или) беременных.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







