На границе Беларуси и Польши мигранты начали ломать заграждения

На границе Беларуси и Польши мигранты днем 16 ноября начали ломать заграждения на нейтральной полосе и закидывать камнями польских военнослужащих. Те в ответ применили слезоточивый газ, об этом сообщает новостное агентство Sputnik Беларусь.

Минувшей ночью группа из примерно ста мигрантов предприняла попытку форсировать границу с Польшей в районе Дубичей, об этом сообщила Пограничная стража Польши в своем Twitter. Всего, по информации польской стороны, за минувшие сутки было 224 попытки нелегального пересечения границы, вынесено постановление о выдворении с территории Польши 29 человек. Кроме того, в Подляском воеводстве задержаны граждане Польши, Таджикистана и Украины, которые пытались переправить в автомобиле через границу 10 мигрантов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к урегулированию ситуации с мигрантами готовы подключиться ОАЭ. В ближайшее время, по его словам, должны пройти переговоры с руководством Эмиратов.