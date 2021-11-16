Лукашенко: ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами

"Наиважнейшей проблемой" назвал Александр Лукашенко обеспечение безопасности государственной границы. Подчеркнув, что это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси, он сделал особый акцент на важности защиты страны и народа и не допущения столкновений. Об этом белорусский лидер заявил во вторник на совещании, посвященном обстановке на рубежах страны, передает его пресс-служба.

Раскрыл Лукашенко и определенные детали своего состоявшегося накануне телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Президент внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран.

Президент сообщил также, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС. "Есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами и не только на границе Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Не только, но прежде всего здесь. К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев", - сказал глава государства.

Он добавил, что Беларусь и ОАЭ постоянно находятся в контакте и есть понимание, что Эмираты готовы подставить свое плечо в урегулировании данного кризиса. "Хочу еще раз заявить, что мы на сегодняшний день готовы использовать любое мероприятие, любое движение и любую помощь со стороны любого государства, тем более такого дружественного, как Объединенные Арабские Эмираты", - обратил внимание президент, уточнив, что в ближайшее время планирует переговорить с руководством Эмиратов. "Думаю, что Эмираты могли бы сыграть здесь значительную роль", - выразил уверенность Лукашенко.

Глава государства уточнил также, что "на границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США".

В этой связи президент РБ задал законный вопрос: "зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки".Он дал понять, что в сложившейся ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников ЕС: "Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем".

Ранее на совещании с кабинетом министров Лукашенко ставил задачу по обеспечению беженцев, которые оказались на территории Беларуси, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить. Он отметил и открытость республики в плане информационного освещения ситуации на границе.

"Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки Государственной границы", - констатировал президент. Главное, по его словам, "защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений". Он пояснил, что в курсе попыток доставки оружия в стихийный лагерь беженцев, которые уже были. Как и провокаций, "которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", - резюмировал белорусский лидер.