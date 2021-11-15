Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис

Президент Беларуси Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, который продолжался около 50 минут. Центральной темой беседы стала ситуация с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС.

"Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РБ.

В частности, Лукашенко и Меркель обсудили гуманитарную поддержку беженцев.

Напомним, что 15 ноября ситуация на границе была затронула и в разговоре президентов России и Франции. Владимир Путин отметил крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами и рассказал о контактах по миграционному кризису с Александром Лукашенко.