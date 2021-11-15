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15.11.2021 22:06
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Макроном миграционный кризис и ситуацию вокруг Донбасса

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Франции провели долгий разговор по телефону. Лидеры обсудили множество актуальных вопросов - от борьбы с коронавирусом до ситуации на границе Беларуси со странами ЕС и деструктивных действий Киева.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались за продолжение диалога по военно-политической проблематике и другим важным темам. Президенты удовлетворены прошедшим в Париже заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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Лидеры затронули ситуацию на границе Беларуси со странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин отметил крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами и рассказал о контактах по миграционному кризису с Александром Лукашенко. Российский лидер подчеркнул целесообразность обсуждения проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси.

Оба президента выразили неудовлетворение из-за отсутствия подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Было отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и их союзниками масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях Москвы и НАТО. Еще президент России подчеркнул, что Киев продолжает деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотников в зоне конфликта.

В разговоре звучала и тема нагорно-карабахского урегулирования. Путин заверил, что Россия продолжит предпринимать шаги для стабилизации обстановки и реализации трехсторонних договоренностей. Президенты отметили успешное проведение в Париже Международной конференции по Ливии, подчеркнули важность настойчивой работы с ливийскими сторонами на основе решений, принятых в том числе на этом форуме. Макрон еще затронул ситуацию в Мали.

Лидеры договорились поддерживать плотный личный контакт, заявили в Кремле.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Беженцы в Европе Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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