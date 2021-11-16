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Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рокового влечения"

Новости
    16.11.2021, 09:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал-ремейк культового триллера 1987 года с Майклом Дугласом "Роковое влечение" обзавелся актрисой на главную женскую роль.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает THR, нахрапистую и инфернальную Алексу Форрест, любовницу, отвергнутую Дэном, персонажа Майкла Дугласа в оригинале, сыграет 39-летняя Лиззи Каплан. Ее мы знаем по проектам "Монстро", "Мастера секса" и "Касл-Рок".

В картине Эдриана Лайна, напомним, Алекс исключительно сыграла Гленн Клоуз, взяв номинацию на "Оскар".

Создатели ремейка сулят глубокое переосмысление психосексуального триллера и исследование таких тем, как брак и неверность через призму современного отношения к сильным женщинам, расстройствам личности и чрезмерному контролю.

Дата премьеры пока не названа.

К слову, историю уже пытались перезапустить в формате сериала в 2015 году, но из-за проблем с авторскими правами ситуация не ушла дальше стадии сценария.

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