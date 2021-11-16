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16.11.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Под дном Азовского моря нашли несколько пластов пресной воды

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Несколько пластов пресной воды обнаружили ученые под дном Азовского моря. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть - вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега", - отметил чиновник.

По его словам, работу осложняет штормовая погода. "Там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в следующем году", - добавил Хуснуллин.

Использование пресной воды из-под Азовского моря - один из вариантов решения проблемы водоснабжения Крыма. Ранее Хуснуллин заявил, что Россия решит этот вопрос без участия Украины.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

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