Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе

В случае необходимости польская погранохрана без колебания задействует боевое оружие на границе, однако постарается все же этого не делать. Об этом заявила пресс-секретарь службы Анна Михальская.

"Мы не хотим его использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться", - отметила она в ходе брифинга.

Михальская также добавила, что на все дежурства погранслужба выходит с боевым оружием. "Мы - силовая структура, проходим обучение, чтобы в случае необходимости использовать это оружие", - сказала она.

Ранее стало известно, что в ответ на действия беженцев польские силовики применили водометы и газ, следом в ход пошли светошумовые гранаты.