Польша применила водометы и слезоточивый газ в ответ на штурм границы

Мигранты на границе Беларуси и Польши предприняли новую попытку прорвать заграждения, чтобы попасть на территорию ЕС. Группа из примерно 100 человек начала ломать забор на границе и закидывать польских военных камнями и палками. В ответ с польской стороны применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает ТАСС.

Между тем министр обороны Беларуси Виктор Хренин после совещания во Дворце независимости заявил, что, по его информации, Польша разместила рядом с границей 23 тысячи военнослужащих. В ответ белорусская сторона, отметил Хренин, считая это "определенным вызовом и угрозой", усилила разведку и охрану границы, в том числе с воздуха.

Также министр рассказал, что польская сторона не отвечает на запросы Минска о том, какого рода мероприятия проводит Польша вдоль границы.