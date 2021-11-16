Новости

В Португалии начальникам запретили после работы общаться с подчиненными о работе 21:43
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 21:29
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 21:14
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 21:08
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 20:51
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 20:44
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 20:27
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 20:23
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 21:08
Рубрика: В мире

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе

Текст: Юрий Гаврилов

Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки на границе двух стран. Это произошло после общения с министрами обороны двух стран главы военного ведомства России Сергея Шойгу.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки, - сообщили в Минобороны РФ. - В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены. Ситуация нормализовалась и находится под контролем".

В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября