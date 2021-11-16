Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе

Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки на границе двух стран. Это произошло после общения с министрами обороны двух стран главы военного ведомства России Сергея Шойгу.

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки, - сообщили в Минобороны РФ. - В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены. Ситуация нормализовалась и находится под контролем".