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16.11.2021 13:41
Рубрика: Дороги

Работа над проектом "Меридиан" возобновлена

Текст: Евгений Гайва
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Работа над проектом строительства трассы "Меридиан" в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай возобновлена. Об этом сообщил журналистам вице вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке международного форума "Транспорт России - 2021".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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"Мы проводили встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Обсудили, что большая перспектива у этой дороги. И сейчас принято решение возобновить эту работу", - заявил вице-премьер.

Он пояснил, что сейчас, в частности, просчитывается финансовая модель трассы, сроки окупаемости, определяются возможные этапы строительства.

Как отметил Хуснуллин, эта трасса пройдет через восемь регионов страны и свяжет Казахстан с западными границами России. Он пояснил, что этот проект включен в Комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что "Меридиан" сможет пропускать до шести тысяч автомобилей в сутки в обе стороны, в том числе транзитные грузы.