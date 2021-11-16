Работа над проектом "Меридиан" возобновлена

Работа над проектом строительства трассы "Меридиан" в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай возобновлена. Об этом сообщил журналистам вице вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке международного форума "Транспорт России - 2021".

"Мы проводили встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Обсудили, что большая перспектива у этой дороги. И сейчас принято решение возобновить эту работу", - заявил вице-премьер.

Он пояснил, что сейчас, в частности, просчитывается финансовая модель трассы, сроки окупаемости, определяются возможные этапы строительства.

Как отметил Хуснуллин, эта трасса пройдет через восемь регионов страны и свяжет Казахстан с западными границами России. Он пояснил, что этот проект включен в Комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что "Меридиан" сможет пропускать до шести тысяч автомобилей в сутки в обе стороны, в том числе транзитные грузы.