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16.11.2021 17:04
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных

Текст: Юрий Гаврилов

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник, - подтвердил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. - Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Это заявление министр сделал в Воронежской области, куда прилетел для инспекции воинских частей Западного военного округа и встречи с губернатором региона Александром Гусевым. Рабочая поездка прошла строго по запланированному графику. Вначале Шойгу заслушал доклады о ходе оснащения местных воинских частей перспективными образцами и комплексами вооружения, а также о развитии в Воронежской области военной и социальной инфраструктуры.

Одними рапортами дело, разумеется, не ограничилось. На одном из режимных военных объектов министру показали, как работают современные средства транспортирования специальной техники. Кроме того, Шойгу стал свидетелем ее действий в составе автомобильных колонн.

Известно, что практически ни одна командировка Шойгу в регионы не обходится без проверки дел на армейских и флотских новостройках. Этому правилу он не изменил и в Воронежской области. Глава оборонного ведомства, в частности, интересовался ходом возведения военного многоэтажного жилого дома, детского сада и общеобразовательной школы для детей военнослужащих. Министру доложили, что строительно-монтажные работы на этих площадках планируют завершить до конца нынешнего года.

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
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О развитии армейской инфраструктуры в регионе шла речь и на встрече Шойгу с губернатором области Александром Гусевым. Они, в частности, говорили о реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка. Кое-какие результаты уже налицо. Так, в рамках этой программы силами минобороны проведен ремонт социально значимых объектов, в том числе детского сада, школы, медицинского пункта, столовых.

А жилищный фонд военного городка включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В 2020 году капремонт выполнили в 12 многоквартирных домах. Плюс провели благоустройство восьми дворовых территорий. Сейчас продолжаются работы по благоустройству и ремонту внутриквартальных дорог и местных проездов, устройство тротуаров и малых архитектурных форм.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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