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16.11.2021 01:51
Рубрика: ПДД

В Москве заработали новые камеры

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 259 (8610)
Абсолютно новые системы видеонаблюдения появились на дорогах Москвы. На автомобилях дорожного патруля ЦОДД установили умные камеры, которые отслеживают дорожную ситуацию вокруг себя: охват их "зрения" - 360 градусов.

Системы "АвтоУраган-МС" и "Кибершериф" вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше патрульной машины. В таком режиме будет мгновенно выявляться, например, угнанный автомобиль. Эти камеры смогут и оперативно отслеживать превышение скорости. Не секрет, что многие водители тормозят только перед камерами, а потом - разгоняются. С появлением новых систем такая тактика станет невозможна.

Фото: Александр Корольков
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Подобные системы, судя по данным открытых источников, уже зарегистрированы Росстандартом. Обычно они используются в патрульных автомобилях ДПС. Программные комплексы интегрированы с базами данных угнанных и находящихся в розыске автомобилей. Если "шериф" заметит такую машину в потоке, то непременно даст сигнал инспектору. Кроме того, как отмечают в дептрансе, эта технология позволяет выявлять нарушения ПДД. Самое актуальное - это превышение скорости.

В Москве постепенно добавляют функций и стационарным камерам. Например, недавно один из программных комплексов научился фиксировать проезд между рядами. Как отмечают в дептрансе, правила требуют соблюдения безопасного бокового интервала. Ведь в противном случае в аварийной ситуации у водителя не будет места для маневра. Штраф за это нарушение - 1500 рублей. Как отмечают в дептрансе, нарушением будет считаться целенаправленное движение в междурядье.