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16.11.2021 08:05
Рубрика: Общество

Для приморцев старше 60 введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье могут расширить перечень людей, для которых введена обязательная вакцинация от COVID-19. Роспотребнадзор предлагает внести в этот список людей 60 лет и старше, сообщает пресс-служба правительства края.

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По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детсковской, эпидобстановка в регионе остается сложной, наблюдается рост случаев COVID-19, больше всего подвержены инфекции людей старше 60 лет.

"В сравнении с предыдущей неделей мы вновь отмечаем рост заболевших среди взрослых. Наиболее значительная динамика отмечена в группах 50-64 года - на 15,9 процентов, и у категории 65+, которая вызывает наибольшее опасения с точки зрения протекания болезни, - рост на 31,3 процента", - отметила она.

Детковская заметила, что сейчас разрабатывается нормативный документ о проведении профилактических прививок по эпидпоказаниям, регламентирующий иммунизацию жителей Приморья старше 60 лет.

Сейчас в Приморье введена обязательная вакцинация для части категорий граждан, например, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры и многих других.

Фото: iStock
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За последние сутки в Приморье выявлено еще 410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более 2,2 тысячи человек проходят лечение в стационарах, около 500 пациентов - в тяжелом состоянии.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, развернутого коечного фонда на 2 523 места достаточно, в резерве - более 300 коек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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