На 25,9 млн рублей оштрафовали подрядчика по нацпроекту в Забайкалье

В Забайкалье суд оштрафовал на 25,9 миллиона рублей подрядчика, который не выполнил контрактные обязательства по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает прокуратура края.

В феврале с компанией заключили договор на 250,9 миллиона рублей. Фирма должна была до 31 июля установить 60 специальных технических средств фиксации административных правонарушений. Но подрядчик свою работу не выполнил в установленный срок.

Прокуратура Забайкальского края возбудила административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Рассмотрев его, суд признал подрядчика виновным.