Скопившиеся контейнеры в портах Приморского края вывезут до конца года

Из морских портов Приморского края до конца декабря планируется вывезти более половины скопившихся там контейнеров. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки в Приморский край заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщили в пресс-службе полпреда.

По данным Минтранса в портах Приморского края находится 5 835 ДФЭ контейнеров и 4446 тонн генеральных грузов. В период с 1 по 14 ноября в порты прибыло 7816 контейнеров в ДФЭ и 4 974 тонны генеральных грузов. С 15 по 30 ноября планируется загрузка и отход 29 судов, которые вывезут 11480 ДФЭ и 2 904 тонны генеральных грузов. Таким образом, прогнозируемый остаток контейнеров на конец ноября составит 2255 ДФЭ и 2230 тонн генеральных грузов.

Юрий Трутнев провёл осмотр погрузочно-разгрузочных мощностей, предусмотренных для каботажных и международных перевозок, Владивостокского морского торгового порта и Владивостокского морского рыбного портов. Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим универсальным портом в ДФО и первым по контейнерообороту в России.

Как отметил президент транспортной группы Fesco, Аркадий Коростелёв, в компании понимают всю социальную значимость каботажных перевозок на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку, поэтому готовы брать на себя дополнительные обязательства для стабилизации ситуации. Принято решение о выделении трёх дополнительных судов, которые будут работать на каботажных линиях. Как рассчитывают в компании, все эти мероприятия позволят нормализовать ситуацию с вывозом каботажных грузов к концу ноября 2021 года. Затем перевозки будут осуществляться в штатном режиме.

Как отметил Трутнев, для многих территорий Дальнего Востока морской транспорт является безальтернативным, от него зависит снабжение населения продовольствием, товарами первой необходимости, а также снабжение строек оборудованием и строительными материалами. В октябре этого года возникли сложности с вывозом грузов из морских портов Дальнего Востока. Сейчас в портах находится более 5800 ДФЭ контейнеров при норме накопления 2200. Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки.

Как отметил Трутнев, работа уже ведётся. В течение двух недель по поручению правительства действует рабочая группа во главе с заместителем министра транспорта Александром Пошиваем. Прежде всего были приоритезированы грузы, которые имеют наиболее важное значение для населения, значительная часть их отправлена. Но погодные условия снова ухудшили ситуацию. Сейчас ситуация снова находимся в той же точке, в которой рабочая группа начинала работу. Необходимо выработать комплекс мер для стабилизации ситуации, заметил вице-премьер. "Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов", - сказал Трутнев

Вице-премьер также посетил Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП), расположенный на южном берегу бухты Золотой Рог. Общая площадь порта составляет более 370 тыс. кв. м, из них более 146 тыс. кв. м используются под открытые складские площадки.

Вице-премьер поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО с целью контроля сроков их доставки.