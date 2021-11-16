Генпрокуратура выявила нарушения в связи с крушением самолета в Татарстане

Напомним, самолет с парашютистами аэроклуба ДОСААФ разбился 10 октября в Татарстане. В результате 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

Как заявил Краснов, проверка помогла установить "запредельный спектр нарушений" - от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов.

По его словам, в следующем году ведомство повторит контрольные мероприятия в этой сфере.

Он добавил, что причиной большинства авиационных происшествий по-прежнему являются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов.

Так, многочисленные нарушения в ходе проверки были выявлены в организации перелетов малой авиации. Повсеместно было установлено отсутствие необходимой разрешительной документации.

Этому, по его словам, способствуют и пробелы в нормативной базе, поскольку прямая ответственность за подобные действия в данном случае не установлена. В связи с этим необходима помощь законодателей.