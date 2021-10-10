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10.10.2021 19:19
Рубрика: Происшествия

В Татарстане разбился самолет с парашютистами из 7 регионов

Текст: Тимур Алимов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Следователи и криминалисты восстанавливают картину крушения в городе Мензелинске легкомоторного самолета, на борту которого находились 20 парашютистов из Татарстана, Удмуртии, Кировской области, Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска и Челябинска.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 10 октября. Как сообщили в республиканском управлении МЧС России, сообщение о падении воздушного судна L 410 Turbolet поступило в 9 часов 11 минут. На место были оперативно направлены все подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона. На обнародованных ведомством фотографиях и видеозаписях с места ЧП видно, что самолет перед столкновением с землей врезался в бетонный забор и разломился пополам: носовая часть превратилась в груду металла, а корпус в хвостовой части сильно поврежден.

Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе

Примерно через полчаса спасателям удалось извлечь из салона воздушного судна шестерых выживших. Всех тут же доставили в центральную районную больницу Мензелинска. Изначально сообщалось о семи спасенных, но затем выяснилось, что за седьмого приняли родственника одного из пассажиров. Мужчина оказался на месте трагедии и ему потребовалась медицинская помощь. 16 человек, включая обоих пилотов, погибли.

К слову, падение самолета попало в объективы видеорегистраторов автомобилей, проезжавших по расположенной рядом трассе. По словам очевидцев, многие водители остановились, взяли огнетушители и поспешили к месту, чтобы оказать помощь. Через несколько часов после трагедии в Мензелинск прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. В разговоре с журналистами он отметил, что по представленной ему информации, борт поднялся в небо в 9 часов 05 минут, на высоте 70 метров пилоты доложили об отказе одного из двигателей и запросили экстренную посадку.

Пилоты пытались увести самолет влево, так как впереди находится населенный пункт. Заходили на посадку, но, видимо, высота не позволила. На земле находился фургон "Газель", летательный аппарат задел его крылом и перевернулся, - рассказал глава республики.

Спасателям удалось извлечь из салона воздушного судна шестерых выживших. Всех тут же доставили в центральную районную больницу

Рустам Минниханов добавил, что из шестерых выживших четверо доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, двоих перевезли в республиканскую клиническую больницу в Казани.

В минздраве региона пояснили, что раненые получили в основном переломы, что "позволяет сохранить их стабильное состояние".

Разбившийся L-410 с бортовым номером RF-94591 принадлежал мензелинскому аэроклубу ДОСААФ. В эксплуатацию судно поступило 34 года назад, в 1987 году. В 1997 году его ставили на консервацию, а использование было возобновлено в 2014-м. Управляли бортом опытные пилоты, имевшие за плечами тысячи летных часов. Командир экипажа долгое время проработал в военно-транспортной авиации.

Самолет данного типа, судя по техническим характеристикам, может вместить 19 пассажиров. Однако перегруз вряд ли мог стать причиной трагедии, заверил глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов в разговоре с журналистами. Он сообщил, что в качестве предварительной версии рассматривается отказ двигателя, не исключено, что он произошел из-за попадания птицы. Глава района добавил, что воздушное судно проходило предполетные обследования и регулярное техобслуживание.

- Самолет, хотя и по возрасту старый, налет у него небольшой. Каждый год они проходят исследования, дается допуск, - отметил Салахов.

В качестве предварительной версии рассматривается отказ двигателя, не исключено, что он произошел из-за попадания птицы

К изучению всех возможных версий случившегося приступили следователи из 384-го военного следственного отдела Следственного комитета по Центральному военному округу. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статья 263 УК РФ). В аэроклубе изъята связанная с бортом документация, допрашиваются очевидцы ЧП.

До окончания расследования в ДОСААФ приостановили все полеты самолетов типа L-410. Для оказания помощи пострадавшим и родным погибших в Татарстане создали специальную комиссию. Сегодня, 11 октября, в республике объявлен днем траура.

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