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10.10.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

В Минздраве уточнили число погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Жертвами крушения самолета в Татарстане стали 16 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших. Уточненные данные привел помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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- На 11 утра (мск) в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации, - цитирует сообщение ТАСС.

Данные о количестве погибших подтвердили и в ГУ МЧС по региону.

- Шесть спасенных и 16 погибших, - заявили в ведомстве.

Напомним, в ходе ликвидации последствий крушения спасатели сообщали, что из-под обломков воздушного судна удалось извлечь семерых пострадавших. По данным источников в экстренных службах, за седьмого выжившего в авиакатастрофе случайно был принят родственник одного из находившихся на борту.

Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 около Мензелинска поступило в 9 часов 23 минуты. На борту воздушного судна находились два пилота местного аэроклуба и 20 парашютистов.

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