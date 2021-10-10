В Минздраве уточнили число погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Жертвами крушения самолета в Татарстане стали 16 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших. Уточненные данные привел помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

- На 11 утра (мск) в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации, - цитирует сообщение ТАСС.

Данные о количестве погибших подтвердили и в ГУ МЧС по региону.

- Шесть спасенных и 16 погибших, - заявили в ведомстве.

Напомним, в ходе ликвидации последствий крушения спасатели сообщали, что из-под обломков воздушного судна удалось извлечь семерых пострадавших. По данным источников в экстренных службах, за седьмого выжившего в авиакатастрофе случайно был принят родственник одного из находившихся на борту.

Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 около Мензелинска поступило в 9 часов 23 минуты. На борту воздушного судна находились два пилота местного аэроклуба и 20 парашютистов.