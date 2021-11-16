Хуснуллин: Основной ход М-12 запустят в 2023 году

Особое покрытие, специально разработанное для "Тавриды", наносят на полотно дороги два асфальтоукладочных комплекса, а следом за ними асфальт утюжат четыре катка. Фото: Алексей Дуэль/РГ

Строительство основного хода трассы М-12 Москва - Казань запустят в 2023 году, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке международного форума "Транспортная неделя - 2021".

"Темпы неплохие. Я надеюсь, что основной ход мы запустим к 2023 году. Дальше - съезды, выезды, благоустройство, доведение к 2024 году ", - сказал Хуснуллин.

По его словам, на трассе уже работают около 15 тысяч человек и более шести тысяч единиц техники.

Также активно идет проработка продления дороги до Екатеринбурга. В начале следующего года может начаться строительство этого участка, сказал вице-премьер.

Ввод в эксплуатацию скоростной магистрали М-12 Москва - Казань запланирован на 2024 год. Трасса протяженностью 810 км станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".