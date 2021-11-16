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16.11.2021 17:38
Рубрика: Происшествия

В Казани завели дело после массового отравления метанолом

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления метанолом студентов в Казани.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, расследование ведется по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (пункт "в", часть 2 статьи 238 УК РФ).

По данным ведомства, молодые люди приобрели спиртосодержащий напиток у неустановленного лица. Впоследствии 11 человек в возрасте от 19 до 23 лет были госпитализированы.

- У всех выявлены признаки отравления метанолом. Состояние оценивается среднее и тяжелое. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР по РТ.

Между тем, как заявила главный токсиколог министерства здравоохранения Татарстана Алия Насибуллина, количество пострадавших от фальсифицированного алкоголя увеличилось до 13 человек, в больнице находятся шестеро девушек и семеро молодых людей.

Напомним, ранее 11 студентов обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 Казани. Трое из них, как сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава РТ, находятся в тяжелом состоянии.

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