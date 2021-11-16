Региональные больницы получили новое высокотехнологичное оборудование

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионы поступает современное оборудование, благодаря которому растет не только количество выявленных сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии, но и пациентов, благополучно вернувшихся к нормальной жизни.
Ультразвуковой скальпель за 5,8 миллиона рублей получила и Омская больница скорой медпомощи № 1. Нейрохирурги теперь могут проводить сложные операции по удалению аневризм, опухолей головного и спинного мозга малоинвазивным методом.
"Две операции мы уже провели, - рассказал "Российской газете" врач-нейрохирург Баир Сынгеев. - У пациентов были обнаружены доброкачественные новообразования головного мозга. В месяц пять-шесть человек попадают к нам с таким диагнозом".
Отделение нейрохирургии больницы входит в структуру регионального сосудистого центра, где оказывают экстренную помощь больным с инфарктами и инсультами. В этом году по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" больница получила оборудование более чем на 116 миллионов рублей.
А в Волгограде сосудистый центр создали на базе областной клинической больницы № 1. За полгода там получили помощь более 500 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Среди них - и 17-летний юноша, который упал с турника и ударился головой. КТ показало нарушение целостности сосудов, была выявлена аневризма на важных артериях. Врачи приступили к срочной операции. Она шла три часа. После нескольких дней в реанимации юный волгоградец пошел на поправку. Сейчас он проходит курс реабилитации.
В планах - увеличить в Волгоградской области число таких центров до пяти в разных районах. До 2024 года в регионе хотят направить на медицину более 15 миллиардов рублей.