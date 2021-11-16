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16.11.2021 22:55
Рубрика: Общество

Региональные больницы получили новое высокотехнологичное оборудование

Текст: Наталья Граф, Роман Мерзляков
В Омске благодаря ультразвуковому скальпелю спасают жизни тяжелых пациентов. Раньше такие высокотехнологичные операции выполняли лишь в Областной клинической больнице. Теперь эти методики доступны и для пациентов больницы неотложной помощи.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионы поступает современное оборудование, благодаря которому растет не только количество выявленных сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии, но и пациентов, благополучно вернувшихся к нормальной жизни.

Фото: Пресс-служба ЧОДКБ
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Ультразвуковой скальпель за 5,8 миллиона рублей получила и Омская больница скорой медпомощи № 1. Нейрохирурги теперь могут проводить сложные операции по удалению аневризм, опухолей головного и спинного мозга малоинвазивным методом.

"Две операции мы уже провели, - рассказал "Российской газете" врач-нейрохирург Баир Сынгеев. - У пациентов были обнаружены доброкачественные новообразования головного мозга. В месяц пять-шесть человек попадают к нам с таким диагнозом".

Отделение нейрохирургии больницы входит в структуру регионального сосудистого центра, где оказывают экстренную помощь больным с инфарктами и инсультами. В этом году по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" больница получила оборудование более чем на 116 миллионов рублей.

В больницы поступает новое оборудование, с его помощью сосудистые проблемы находят на ранней стадии. А это залог успешного лечения. Фото: Сергей Куксин

А в Волгограде сосудистый центр создали на базе областной клинической больницы № 1. За полгода там получили помощь более 500 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Среди них - и 17-летний юноша, который упал с турника и ударился головой. КТ показало нарушение целостности сосудов, была выявлена аневризма на важных артериях. Врачи приступили к срочной операции. Она шла три часа. После нескольких дней в реанимации юный волгоградец пошел на поправку. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Цифра: 450 тысяч россиян в год переносят инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит вследствие закупорки сосудов или их разрыва

В планах - увеличить в Волгоградской области число таких центров до пяти в разных районах. До 2024 года в регионе хотят направить на медицину более 15 миллиардов рублей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России СФО Омская область Омск ЮФО Волгоградская область Волгоград Национальные проекты 2019-2024

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