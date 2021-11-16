СК возбудил дело по факту смерти ребенка в больнице Хакасии

В Абакане следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Основанием стала смерть восьмилетней девочки в городской больнице. Речь может идти о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщили сегодня в главке Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, в ночь на 14 ноября сотрудники службы скорой помощи доставили в приемный покой клиники жительницу села Белый Яр Алтайского района республики. Накануне девочка жаловалась на плохое самочувствие, к вечеру у нее поднялась температура, появились боли в животе, рвота и слабость. В больнице врачи провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

Сегодня утром правоохранители проинформировали о проверке в больнице Абакана. Следователи изучают медицинские документы, карту вызова скорой помощи. Проводится судебно-медицинское исследование причин смерти.

Министерство здравоохранения региона тоже проводит служебную проверку.