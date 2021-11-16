В Петербурге утвердили 3,5-процентное удорожание тарифов на ЖКХ

В Санкт-Петербурге в 2022 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в пределах 3,5 процентов. Соответствующее решение принято городским правительством, сообщили в комитете по тарифам Северной столицы.

Ранее правительство России утвердило для Петербурга предельный индекс роста тарифов на уровне 6,3 процентов.

Согласно федеральному законодательству, субъекты сами устанавливают тарифы, но они не должны превышать утвержденные. В Петербурге тариф утвердили в границах на 2,8 процента меньше предельного.

По расчетам Смольного, среднестатистический петербуржец в следующем году будет тратить на оплату коммунальных услуг около 4,7 процентов от своего дохода. Корректировка тарифов произойдет с 1 июля 2022 года.