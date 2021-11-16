Скоро на озеро Селигер, в древний Суздаль и некоторые туристические "мекки" автопутешественники смогут добраться по обновленным трассам.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют две тысячи километров автодорог, ведущих к туристическим объектам. Запланированные работы выполнены уже на 91 процент, рассказали "РГ" в Росавтодоре.

О планах на этот год было объявлено в апреле перед началом сезона дорожных работ. Тогда речь шла о ремонте и реконструкции более 300 автодорог общей протяженностью 1,5 тысячи километров. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 20 миллиардов рублей.

"В процессе проведения конкурсов для определения подрядчиков первоначальная стоимость контракта может снижаться. Сэкономленные средства регионы направляют на ремонт и реконструкцию дополнительных объектов", - пояснили в Росавтодоре. Кроме того, были выделены дополнительные средства из резервного фонда. Потому количество участков к концу года выросло. Сейчас в перечне 388 дорог. Контракты на ремонт и реконструкцию заключены более чем по 99 процентам участков. Так что по всем запланированным объектам работы будут выполнены в этом году, "переходящих" объектов нет, указывают в Росавтодоре.

Нацпроект стартовал в 2019 году. С того момента и начался ремонт дорог, ведущих к туробъектам. Например, в Тверской области обновили дорогу на ключевом туристическом маршруте региона - к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. Ранее по национальному проекту отремонтировали 30 километров трассы, в этом году - еще почти 28 километров в Кувшиновском районе. Кроме того, в этом году в Тверской области обновили 46 километров полотна на участке Андреаполь - Пено - Хитино. Эта региональная автодорога соединяет северо-западные районы Верхневолжья с федеральной трассой М-9 "Балтия" и ведет к озеру Селигер. Кроме того, по ней можно проехать к уникальному памятнику деревянного зодчества в Ширковом погосте - церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Ремонт дорог не всегда проводится с учетом туристической привлекательности тех или иных объектов

В Астраханской области также обновили дорогу к знаменитому соленому озеру Баскунчак, расположенному на территории уникального Баскунчакского заповедника. Из этого озера добывают до 80 процентов всей соли в России, а на побережье находятся залежи лечебных глин. Летом к озеру устремляются туристы, чтобы искупаться в воде, насыщенной солью, и принять грязевые ванны. Для удобства путешественников обновили дорожное покрытие на ведущей к озеру дороге длиной в 11 километров.

В Карелии прокладывают новый маршрут до всемирно известного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи". Основной туристический сезон на острове продолжается только во время навигации пассажирских судов по Онежскому озеру. Чтобы проложить путь к музею-заповеднику по суше, строят дорогу Великая Губа - Оятевщина протяженностью 31 километр. Эту дорогу от Кижей отделяет пролив шириной в несколько сотен метров. С федеральной трассы "Кола" до новой дороги можно будет доехать по 36-километровому участку региональной автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, который тоже ремонтируют. Переправу через пролив можно организовать и зимой - посредством судов на воздушной подушке или прямо по льду. Таким образом, музейный комплекс станет доступен для массового потока посетителей почти круглый год, рассчитывают региональные власти.

В ремонте нуждаются и городские улицы. В одном из самых красивых городов Золотого кольца России - Суздале во Владимирской области, за два года реализации нацпроекта отремонтировали шесть городских магистралей. В этом году в нормативное состояние приводят еще две дороги. Это центральная городская магистраль улица Ленина, вдоль которой располагается множество достопримечательностей, памятников архитектуры, а также гостиничных комплексов и гостевых домов.

Ремонт автодорог очень важен. Но нужно иметь в виду, что туристы едут ради эмоций, возможности провести несколько дней в красивых местах, а не просто туда, где есть хорошая дорога, замечает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. Также важен комфорт и безопасность. Например, туристы беспокоятся, смогут ли оставить автомобиль на парковке, будут ли члены семьи в безопасности во время ночевки, поясняет он. Но ремонт дорог, к сожалению, не всегда проводится с учетом туристической привлекательности тех или иных объектов. К тому же отсутствует единый план Ростуризма и минтранса по развитию автодорог. "В результате латаются дыры, но не создается перспектив развития туристической отрасли", - сетует Лобарев.

В создании единого плана развития дорог к туристическим объектам можно было бы оттолкнуться от "народных" маршрутов, считает он. Таких маршрутов семь. Это Заповедные земли Русского Севера, Государева дорога (между Москвой и Санкт-Петербургом), Золотое кольцо России, Легенды Эльбруса, Ладожское кольцо, Сибирский и Чуйский тракты. Сначала на этих маршрутах можно было бы изучить, что необходимо сделать для нормального проезда к тем или иным объектам, говорит Лобарев.

В сотрудничестве с учреждением УПРДОР "Алтай", подведомственным Росавтодору, и властями Алтайского края ассоциация рассчитывает в качестве пилотного проекта создать план реконструкции и ремонта автомобильных дорог, говорит представитель автомототуристов. Затем этот опыт можно было бы использовать и в других регионах страны.