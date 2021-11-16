За убийство петербуржца, тело которого нашли в сумке, задержали его сына

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве 66-летнего мужчины, расчлененное тело которого было найдено при укреплении набережной Смоленки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в преступлении подозревается сын погибшего. По версии следствия, мужчина застрелил своего отца из охотничьего ружья, а затем расчленил тело, упаковал в сумку с тележкой и сбросил в реку Смоленку.

Стоит отметить, что пенсионера искали волонтеры. О пропаже мужчины в полицию заявила дочь, она же обратилась к общественникам.

СК по Санкт-Петербургу сообщает, что в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.