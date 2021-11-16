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16.11.2021 12:25
Рубрика: Власть

Астрахань 1 декабря представит новую схему работы общественного транспорта

Текст: Наталья Коротченко
Новая схема работы общественного транспорта в Астрахани будет подготовлена к 1 декабря и представлена в федеральном правительстве. Об этом астраханский губернатор Игорь Бабушкин сообщил на встрече с замминистра транспорта РФ Андреем Костюком.
Фото: минтранс России Фото: минтранс России
Фото: минтранс России

Как сообщает пресс-служба главы региона, решение о разработке новой транспортной системы было принято в начале года, в мае концепция была представлена в Совете Федерации. Победителем конкурса регионального минтранса по разработке такой схемы стал ФАУ "РОСДОРНИИ".

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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10 ноября институт продемонстрировал предварительные итоги исследования существующей маршрутной сети с целью ее оптимизации для максимального удобства пассажиров. В частности, потребуется обновление подвижного состава, организовать выделенные линии, уйти от нерегулируемых тарифов, ввести четкое расписание движения и электронные платежи.

Ранее сообщалось, что запуск новых маршрутов должен начаться в следующем году.

- Система пассажирских перевозок - это тысячи рабочих мест. И мы ставим задачу не только вывести на городские улицы новый подвижной состав, разместить остановочные павильоны, отработать удобный график, внедрить безналичную оплату проезда, но и создать возможность для переподготовки водителей в интересах предпринимателей, которые работают в этой сфере, - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В связи с реализуемым проектом на встрече с замминистра транспорта глава Астраханской области поднял вопрос увеличения средств, выделяемых на ремонт городских автодорог.

- К середине ноября национальный проект БКД выполнен в регионе более чем на 89%, в то время как в прошлом году на эту дату не было и 35%, - сказал Игорь Бабушкин. - За два года мы наработали хороший опыт и сегодня ставим вопрос перед федеральным правительством о значительном увеличении объемов финансирования по данному направлению.

По словам астраханского губернатора, в регионе в 2021 году будет отремонтировано 148 километров автодорог, на эти цели выделено 2,2 млрд рублей, но только треть этой суммы направлено на городские дороги. Предлагается увеличение средств на ремонт трасс в областном центре с 680 млн рублей до 1,5 млрд. рублей.

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