Черноморский флот передал в больницы 30 тонн жидкого кислорода

Более 30 тонн сжиженного кислорода передано с военных аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа в больницы Крыма и Севастополя для лечения пациентов от COVID-19. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода, - рассказали на ЧФ.

Кислород с аэродромов начали поставлять с конца октября. Для его отгрузки используются газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Севастополь среди пяти регионов с самой сложной ситуацией с кислородом. Власти города объяснили, что это связано с отсутствием на Крымском полуострове производителей жидкого кислорода - его закупают в Ростовской области и Краснодарском крае, а доставка занимает не менее восьми часов.