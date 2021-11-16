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16.11.2021 10:57
Рубрика: Власть

Черноморский флот передал в больницы 30 тонн жидкого кислорода

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Скриншот с видео пресс-службы Черноморского флота Фото: Скриншот с видео пресс-службы Черноморского флота
Фото: Скриншот с видео пресс-службы Черноморского флота

Более 30 тонн сжиженного кислорода передано с военных аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа в больницы Крыма и Севастополя для лечения пациентов от COVID-19. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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- Налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода, - рассказали на ЧФ.

Кислород с аэродромов начали поставлять с конца октября. Для его отгрузки используются газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Севастополь среди пяти регионов с самой сложной ситуацией с кислородом. Власти города объяснили, что это связано с отсутствием на Крымском полуострове производителей жидкого кислорода - его закупают в Ростовской области и Краснодарском крае, а доставка занимает не менее восьми часов.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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