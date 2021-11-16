Мэр посетил кубанского инвалида, который смастерил себе "лифт"

Последние три года каждое утро у Александра Юдина, 61-летнего инвалида-колясочника из города Тимашевска, начинается одинаково. Он выезжает на балкон своей квартиры на инвалидной коляске, пристегивает ее к специальным тросам лебедки и... выпрыгивает за пределы балкона, повисая над землей на высоте третьего этажа, словно промышленный альпинист. Затем нажимает кнопку на пульте, и лебедка опускает его на землю. Помочь решить проблему "цивилизованного" подъема в квартиру местные власти отказываются, ссылаясь на недостаток бюджетных средств. Между тем широко известно, что на федеральном уровне принята программа "Доступная среда", посредством которой такие вопросы решаются в кратчайшие сроки.

В последние несколько лет Александр Юдин может "выйти" из дома и вернуться обратно только таким образом. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Со стороны за процедурой, которую проводит Александр, даже страшно смотреть. Хотя о представителях местной власти, которые давно с равнодушием наблюдают за происходящим, этого явно не скажешь.

Все это продолжалось на протяжении трех лет, пока однажды случайный прохожий не снял видео, как бесстрашный инвалид поднимается и спускается из своей квартиры на лебедке. Эти кадры взорвали интернет и обернулись скандалом в самом Тимашевске: на следующее утро в гости к Александру пожаловали мэр города Николай Панин, сотрудники прокуратуры и журналисты "РГ".

...Тридцать лет назад Александр Юдин попал в автокатастрофу и потерял ногу. А в инвалидное кресло попал три года назад, когда упал и сломал шейку бедра. Но, оказавшись запертым в квартире на третьем этаже, духом он не пал. И однажды решил смастерить конструкцию, которая будет спускать его на улицу через балкон. Александр - электрик-самоучка, много лет проработавший по этой специальности. Используя свои навыки, он смастерил автономный подъемник, который позволяет ему подниматься и спускаться через балкон.

Александр Васильевич признается: когда он спускался на подъемнике в первый раз, было страшно. Но сейчас уже привык. Ведь другого выхода нет. Его пенсия по инвалидности - всего восемь тысяч рублей, и только благодаря своему изобретению он может выходить на улицу и работать. "Если честно, всей этой ситуацией я чрезвычайно измотан и истощен, - признался Александр Юдин. - На создание подъемника потратил все свои накопления. Но выживать-то как-то надо".

Говоря о проблеме Александра Васильевича, представителям местных властей остается лишь оправдываться. "В Тимашевске 200 инвалидов с точно такой же ситуацией, как у него, - рассказал "РГ" мэр города Николай Панин. - И чтобы всем им обеспечить квартиры на первых этажах, а также установить пандусы, нужны капитальные вложения. Начнем это делать - не хватит средств на все остальные социальные направления города.

Но эксперты придерживаются другого мнения: деньги в государстве для решения проблем инвалидов есть. Надо только правильно их распределять.

- У нас в стране принята программа "Доступная среда", которая вот уже как 10 лет должна работать, - комментирует ситуацию директор Краснодарского центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. - Она рассчитана на создание доступной среды для инвалидов. И возникает резонный вопрос: почему эта программа на федеральном уровне есть, а в таких провинциальных городах, как Тимашевск, о ней не знают? Государство выделяет на ее реализацию значительные средства, но при формировании бюджета все упирается в краевой и местный уровни.

...Год назад "РГ" публиковала материал о судьбе инвалида из Владикавказа Аслана Гурциева ("Долгая дорога по этажам" от 6 ноября 2019 года №250). Ситуация, в которую он попал, полностью копирует проблему Александра Юдина. После автокатастрофы Гурциев оказался прикован к инвалидной коляске и 10 лет просидел в своей квартире. Но помогли местные власти - нашли инвестора, а он выкупил для инвалида квартиру на первом этаже и оборудовал ее пандусом. После этого Аслан переехал в новое жилье и буквально обрел вторую жизнь.