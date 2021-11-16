На Кубани в новогодние праздники примут почти 400 тысяч туристов

Туристический поток в Краснодарский край в период новогодних праздников может составить порядка 385,6 тысячи человек. Именно столько людей ожидают в курортных городах региона - Сочи, Анапе, Геленджике и других. Как заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, приехать на отдых в край смогут только вакцинированные от коронавируса туристы или переболевшие COVID-19.

- Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному. Благодарен всем жителям и гостям, кто уже привился, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что 236,3 тысячи человек, больше половины от всего турпотока, примет Сочи. В Анапе ожидают 34,2 тысячи отдыхающих, а в Геленджике - 21,4 тысячи.

Жителям и гостям региона напомнили, что в ряде населенных пунктов Кубани введены ограничения на посещение торговых центров. Чтобы войти потребуется QR-код о вакцинации. Такие правила действуют как раз в курортных городах и поселках: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси.

Как ранее сообщала "РГ", в Сочи ожидают порядка 250 тысяч туристов в период зимних праздников. Как и в прошлом сезоне, на горных курортах будут действовать дополнительные меры противовирусной безопасности