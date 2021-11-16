В правительстве Севастополя опровергли задержание главы горсельхоза

В правительстве Севастополя опровергли информацию о задержании экс-директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова. Сообщения об этом появились сегодня днем в СМИ.

Однако у правоохранителей возникли вопросы к Кирпичникову, поэтому город решил не продлевать с ним контракт.

- Он не задержан, а вызван на опрос в Симферополь. На сегодняшний день контракт с ним не продлен до выяснения всех вопросов с правоохранительными органами, - сообщили сегодня в пресс-службе правительства Севастополя.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении Кирпичникова также пока не подтверждена.

В конце сентября сообщалось, что правоохранители в рамках проверки изучали документы в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. А перед этим губернатор Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в ведомстве Вадима Кирпичникова после того, как там сильно затянули предоставление государственных субсидий аграриям.