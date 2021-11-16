Роковой рейс: Среди жертв крушения Ил-18 в 1967 году был сокурсник Ельцина

Валентина и Михаил учились на одном курсе, но на разных факультетах. Фото: Алексей БУЛАТОВ/ural.kp.ru

Воспоминаниями о трагедии, произошедшей 16 ноября 1967 года, с KP.Ru поделилась супруга Михаила Шмакова - Валентина. Она училась на строительном факультете вместе С Борисом и Наиной Ельциными. Будущий президент учился на специальности промышленное и гражданское строительство. А сам Михаил - на том же курсе, но на теплотехническом факультете.

В ноябре 1967 года Михаил был в Ленинграде с рабочей поездкой. Каждый день он присылал жене в Узбекистан, где они тогда жили, открытки - писал, что с ним произошло за день.14 ноября он должен был вернуться. Летел рейсом Ленинград - Свердловск - Ташкент. Но по пути он решил остановиться в Свердловске, чтобы навестить маму, ей исполнялось 60 лет. Он погостил у родителей два дня, а 16 ноября сел на роковой рейс.

После гибели мужа Валентина Шмакова еще около десяти лет жила с детьми в Узбекистане, а потом они вернулись в родной Свердловск. Фото: Алексей БУЛАТОВ/ural.kp.ru

- Это был четверг. Ему в понедельник на работу. Он аккуратный человек. Начальником цеха работал на ГРЭС в Навои, - вспоминает Валентина Шмакова. - Но проходит пятница, суббота, воскресенье, а его все нет и нет. И вдруг звонят по телефону нам домой, и так осторожно спрашивают у меня имя и отчество, а потом говорят: "В Свердловске что-то случилось". Я долго ничего не понимала. Потом все прояснилось. Стали его коллеги со станции приходить. Начальник ГРЭС отправил меня и пятерых коллег мужа в Свердловск. Там нас встретили его мать и сестра. Надо было идти на опознание. Я не смогла. Хотела запомнить его живым... Удар о землю был сильнейший. Смерть была мгновенной.

Михаил и Валентина Шмаковы с детьми незадолго до авиакатастрофы. Фото: Алексей БУЛАТОВ/ural.kp.ru

Погибших пассажиров хоронили на Сибирском кладбище, членов экипажа - на кладбище в Кольцово. Михаила похоронили рядом с Красногвардейском - поселком, в котором он родился и учился в школе. По воспоминаниям Валентины, прощаться пришел весь поселок. Свинцовый гроб несли пешком на кладбище несколько километров. Жители шептались, что раз он закрыт, то в нем, возможно, ничего и нет.

После трагедии Валентина с двумя детьми осталась жить в Узбекистане. Но примерно через десять лет, когда они подросли, переехали в Свердловск, чтобы поступить в УПИ - институт, где когда-то учились их родители. А вслед за детьми сюда переехала и она сама.