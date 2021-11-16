РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом

Более 100 млн человек сделали прививку "Спутник V" за границей. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, одобрение российской вакцины ожидается к концу года.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что признание "Спутник V" в странах Европы пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с населением почти четыре миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.