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16.11.2021 19:30
Рубрика: Экономика

РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом

Текст: Матвей Линник
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Более 100 млн человек сделали прививку "Спутник V" за границей. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Фото: Константин Завражин/РГ
Привитым "Спутником V" обещают выдать green pass

По его словам, одобрение российской вакцины ожидается к концу года.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что признание "Спутник V" в странах Европы пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с населением почти четыре миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

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