Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что признание российского препарата "Спутник V" в странах Европы пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования.

Пока же чиновники Европейского медицинского агентства и Всемирной организации здравоохранения предпочитают не замечать очевидное - наша вакцина хорошо защищает от COVID-19.

"Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", - объяснил Гинцбург в интервью газете "Вечерняя Москва".

Ученый напомнил, что из-за различий в европейском и российском законодательствах, практически ни один российский медицинский препарат не был признан европейским сообществом. И при желании можно "найти поводы придраться" к российской вакцине.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в ЕС другой подход к регистрации новых препаратов. "Были вопросы к документам, к продукту претензий не было", - добавил министр.

Российский "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с населением почти четыре миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.