Гинцбург: Эффективность вакцины "Спутник V" подтвердили десятки стран

Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем за год применения подтверждена соответствующими данными из множества стран. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он напомнил, что препарат уже больше года в гражданском обороте, и не только в России. Это Аргентина, где, по словам Гинцбурга, уже больше 13 миллионов человек провакцинировались "Спутником V", а также Мексика, Венгрия, Кувейт, Арабские Эмираты и другие страны. "Регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет. И никакой заинтересованности хвалить излишне "Спутник V" у них нет", - рассказал ученый ТАСС.

Гинцбург также отметил, что "Спутник V" безопасен для репродуктивной функции человека. Проведены большие исследования, в первую очередь Центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, "откуда однозначно совершенно следует, что вакцина полностью безопасна". При этом ученый подчеркнул, что сама коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на репродуктивную систему. Ученый посоветовал тем, кто думает о рождении детей, обязательно вакцинироваться.

Напомним, "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. На данный момент препарат одобрен в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.