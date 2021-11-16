РФПИ ожидает одобрения ВОЗ "Спутника V" до конца года

Процесс одобрения российской вакцины в ВОЗ продолжается, ожидается, что оно будет получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg TV.

"За проведение процедуры отвечает министерство здравоохранения России, которое находится в позитивном диалоге с ВОЗ. Ожидается, что одобрение будет получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур", - отметил Дмитриев.

Он также отметил важное событие: "Спутник Лайт" был одобрен в качестве универсального бустера на Филиппинах, что означает, что российскую вакцину можно применять для усиления эффективности иммунного ответа после вакцинации зарубежными препаратами.

"Это очень важно, поскольку, как показали исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, "Спутник Лайт" может повысить эффективность других вакцин и количество вырабатываемых после них антител до десяти раз. На Филиппинах официально признали, что "Спутник Лайт" может быть бустером вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей", - подчеркнул глава РФПИ.

Эксперт также считает, что применение "Спутника V" в России помогает сдерживать распространение инфекции.

"Некоторые говорят о крайне высоких показателях заболеваемости в России, в то время как на самом деле в Германии количество случаев заболевания больше, при том, что население Германии в два раза меньше населения России, - отметил Дмитриев. - Поэтому на самом деле следует говорить о том, что Россия применяет "Спутник" очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, где "Спутник" помог сократить количество инфицированных в 35 раз за последние четыре месяца. Это и есть уникальный вклад, который вносит вакцина "Спутник" в борьбу с пандемией".

По оценке Дмитриева, Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. В РФПИ привели статистику: 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы "Спутником V" или "Спутником Лайт", это более 100 миллионов человек за пределами России. Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm - 200 миллионам человек за пределами Китая, а Pfizer - 350 миллионам человек за пределами США и Европы.

"На "Спутник" приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%, - заявил Кирилл Дмитриев. - Задержки с поставками российской вакцины за рубеж были устранены три месяца назад, хотя некоторые СМИ до сих пор пытаются говорить об этом. На самом деле сейчас нет ни малейших задержек в поставках ни первого, ни второго компонента вакцины".