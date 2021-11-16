Роспотребнадзор на 2 года продлил действие правил профилактики COVID-19

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено на два года. Это следует из постановления Роспотребнадзора.

В более ранних документах профилактические меры были ограничены 1 января 2022 года. Согласно новому постановлению главного санитарного врача, теперь дата должна быть изменена на 1 января 2024 года.

На прошлой неделе россияне начали получать обновленные сертификаты о прививках, а с 16 ноября стартовала выдача документов в бумажном виде. Получить сертификат можно в многофункциональных центрах. Это актуально для граждан, которые не имеют доступа к личному кабинету на сайте госуслуг и не могут распечатать или скачать сертификат, оформленный на портале.