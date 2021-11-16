Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 54 субъектах

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации. Такая информация опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным специалистов, превышение недельных порогов наблюдается преимущественно среди взрослого населения. Заболеваемость гриппом и ОРВИ, обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

В ведомстве также сообщили о продолжении прививочной кампании против гриппа. По данным на 12 ноября, привито более 41,8 миллиона человек (31,5% от численности населения России).

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о комбинации вакцин от коронавируса и от гриппа. "Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект", - рассказал министр, добавив, что "два укола за один визит к врачу - это и проще, и быстрее, и удобнее".