Мурашко: Комбинация вакцин от гриппа и "Спутника V" может усиливать эффект

"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект", - рассказал министр, добавив, что "два укола за один визит к врачу - это и проще, и быстрее, и удобнее".

По его словам, наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста. 80-90% умерших - в возрасте за 60. При этом вакцинированы только 50% пожилых людей. Из-за штамма "дельта" все чаще заболевают молодые люди. Среди симптомов - снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость. В зоне особого риска - страны с длительным локдауном.

"К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер", - отметил министр.