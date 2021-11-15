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15.11.2021 08:43
Рубрика: Общество

Мурашко: Комбинация вакцин от гриппа и "Спутника V" может усиливать эффект

Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект", - рассказал министр, добавив, что "два укола за один визит к врачу - это и проще, и быстрее, и удобнее".

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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По его словам, наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста. 80-90% умерших - в возрасте за 60. При этом вакцинированы только 50% пожилых людей. Из-за штамма "дельта" все чаще заболевают молодые люди. Среди симптомов - снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость. В зоне особого риска - страны с длительным локдауном.

"К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер", - отметил министр.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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