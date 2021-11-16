Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом

Во вторник генерал-полковник Александр Чайко официально вступил в должность командующего ВВО.

"Дела и должность командующего войсками Восточного военного округа принял. Задачи, поставленные вами перед Восточным военным округом, мне понятны. Приступил к их исполнению. Спасибо за оказанное доверие!" - доложил находящийся в Хабаровске генерал по видеоконференцсвязи министру обороны РФ Сергею Шойгу.

В ответ министр заметил, что президент России Владимир Путин высоко оценил работу Чуйко на войне в Сирии и в Генштабе. "Вы вернулись в знакомый вам округ, вы его знаете хорошо. Вернулись, повоевав. Президент, Верховный главнокомандующий высоко оценил вашу работу в Сирийской Арабской Республике и здесь, в Генеральном штабе", - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность в том, что Чайко "и дальше будет верой и правдой служить Отечеству".