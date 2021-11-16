Председатель КНР на встрече с Байденом назвал его давним другом

Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом назвал американского лидера давним другом. "Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга", - цитирует ТАСС Си Цзиньпина.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, онлайн-встреча президентов началась в 08:46 (03:46 мск). Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина продлятся около двух часов.

Стороны уже заявили о необходимости мирного сосуществования, уважения друг друга и о поддержке взаимовыгодного сотрудничества в ключевых сферах. Байден призвал сделать все возможное, чтобы соперничество между США и Китаем не привело к конфликту.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор состоялся в сентябре.