Страховщик не может без причины заменить восстановление машины на выплату

Если страховая компания назначила возмещение ущерба в форме ремонта автомобиля, то пойти на попятную и расплатиться деньгами она просто так не сможет. Для этого у страховщиков должны быть очень веские причины. И, к примеру, отсутствие у них договора со станцией техобслуживания, которая могла бы произвести такой ремонт, к подобным причинам точно не относится. Так посчитал Верховный суд.

Подоплека же истории, о которой пойдет разговор, в том, что страховщику ремонт автомобиля обходится значительно дороже, чем выплата деньгами. Ведь при ремонте должны использоваться только новые детали без учета износа машины, а выплата производится с учетом этого износа. И никого не интересует, что на эту выплату привести машину в состояние, в котором она была до аварии, невозможно.

Итак, все началось с обычного ДТП. Автомобиль, застрахованный по ОСАГО неким Швачичем, попал в аварию. Швачич обратился к своему страховщику, и тот направил машину в сервис. Швачич отдал машину в этот сервис. Но через некоторое время получил от страховщика письмо, в котором ему сообщалось, что в этом сервисе, равно как и в любом другом, с которым у страховой компании заключены договоры, восстановить машину невозможно. Поэтому страховщик предложил пострадавшему представить банковские реквизиты, чтобы произвести выплату.

Однако пострадавший не хотел выплаты, а хотел отремонтированную машину. Поэтому направил страховой компании требование о выдаче направления на известную ему станцию техобслуживания, где восстановить машину берутся. Но страховщик не стал удовлетворять эти пожелания.

По правилам, вступая в спор со страховой компанией, следует сначала подавать ей претензию, а если ответ не удовлетворил, обращаться к финансовому уполномоченному. Но финансовый омбудсмен в данной истории не пошел навстречу потребителю финуслуг. Он решил, что страховщик прав, и отказал в удовлетворении требований об организации восстановительного ремонта.

Тогда пострадавший обратился в суд. Но суд первой инстанции отказал в иске. В своем решении он сослался на отсутствие у страховщика договоров с соответствующими требованиями закона об ОСАГО сервисами.

Страховое возмещение производится путем страховой выплаты только если сам потерпевший выбрал эту форму, в том числе отказавшись от ремонта

Кроме того, он посчитал правомерным замену ремонта на денежную выплату.

С его выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. Однако Верховный суд нашел в этом решении существенные нарушения норм материального права.

Он напомнил, что по закону об ОСАГО страховщик обязан организовать или оплатить ремонт автомобиля, то есть произвести возмещение вреда в натуральном виде. Существуют исключения. Подпункт "е" пункта 16 статьи 12 закона об ОСАГО предусматривает, что страховое возмещение производится путем страховой выплаты в случае выбора потерпевшим возмещения вреда в такой форме. Это возможно, если ни одна из станций автосервиса, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию ремонта, не соответствует установленным правилам и требованиям в отношении конкретного потерпевшего. Страховщик с согласия потерпевшего в письменной форме может выдать потерпевшему направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия такого согласия возмещение вреда осуществляется в форме страховой выплаты.

Из положений закона следует, что страховое возмещение производится путем страховой выплаты только если сам потерпевший выбрал эту форму, в том числе отказавшись от ремонта.

Но пострадавший от ремонта не отказывался. Наоборот, он на нем настаивал. И даже сам нашел и предложил сервис, который восстановит его автомобиль.

Несоответствие ни одной из станций, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию восстановительного ремонта, указанным выше требованиям само по себе не освобождает его от обязанности осуществить страховое возмещение в натуральном виде. В том числе путем направления потерпевшего с его согласия на другую станцию техобслуживания. И уж тем более не предоставляет страховщику право в одностороннем порядке по своему усмотрению заменить возмещение вреда в натуре на страховую выплату деньгами, указал Верховный суд.

Все это не учитывалось и не устанавливалось судами нижних инстанций. Между тем именно страховщик должен был доказать, почему ремонт необходимо заменить выплатой. Но ни в одном суде даже не обсуждалось, почему ремонт не мог быть произведен на сервисе, предложенном самим пострадавшим.

Кстати, страховая компания использовала еще один любопытный аргумент: она утверждала, что, раз истец не собственник автомобиля, хотя и страхователь, то он и вовсе не имеет права на возмещение ущерба. По счастью, суды первой и апелляционной инстанции этот факт вообще не рассматривали. Почему за него ухватилась кассационная инстанция, совершенно не понятно. Так что такое заявление в кассацию от страховщика не может служить поводом для отказа в удовлетворении жалобы, постановил Верховный суд.

В конечном итоге дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд. И, скорее всего, решение будет принято в пользу автомобилиста. Стоит напомнить, что ВС не первый раз указывает, что просто так заменить ремонт на выплату страховщик не может. Хотя страховщики считают иначе.